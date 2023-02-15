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НовостиОбщество15 февраля 2023 10:48

Дорожник спас раненого ястреба, умирающего на обочине в Сочи

Птицу доставили в ближайшую ветклинику
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Артур Саркисян спас раненого ястреба, умирающего на обочине.

Артур Саркисян спас раненого ястреба, умирающего на обочине.

В Сочи в ночь на 15 февраля обрушился сильный снегопад. На курорте падали деревья, образовывались пробки и происходили аварии на электросетях. Но пострадали и жители леса.

На трассе А-149 Адлер – Красная Поляна (старое направление) дорожник Артур Саркисян спас раненого ястреба, умирающего на обочине. Подрядчик во время дежурства обнаружил за отбойником раненую хищную птицу, которая пыталась взлететь.

- Дорожники доставили ее в ближайшую ветклинику, - сообщили в пресс-службу ФКУ “Черноморье”.