Дорожник спас раненого ястреба, умирающего на обочине в Сочи

Артур Саркисян спас раненого ястреба, умирающего на обочине.

В Сочи в ночь на 15 февраля обрушился сильный снегопад. На курорте падали деревья, образовывались пробки и происходили аварии на электросетях. Но пострадали и жители леса.

На трассе А-149 Адлер – Красная Поляна (старое направление) дорожник Артур Саркисян спас раненого ястреба, умирающего на обочине. Подрядчик во время дежурства обнаружил за отбойником раненую хищную птицу, которая пыталась взлететь.

- Дорожники доставили ее в ближайшую ветклинику, - сообщили в пресс-службу ФКУ “Черноморье”.