В Новороссийске спасатели вытащили провалившуюся в колодец собаку

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Жительница Новороссийска прогуливалась по городу с собакой. Как внезапно ее четвероногий питомец провалился в открытый люк. Женщина пыталась вызволить животное 1,5 часа, а после сдалась и позвонила спасателям.

- Собака провалилась в колодец. Женщина и сочувствующие граждане 1,5 часа пытались вытащить собаку самостоятельно, но у них ничего не получилось. Спасатели выехали в Раевку, при помощи лестницы и веревки вытащили собаку из колодца и передали хозяйке, - сообщил руководитель муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Собака в порядке. После ЧП спасатели закрыли люк, чтобы больше в колодец никто не упал.