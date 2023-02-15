Боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили восемь боеприпасов времен войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Так, вблизи села Садового в Туапсинском районе местный житель наткнулся на десятикилограммовую авиабомбу. А в прибрежной зоне в поселке Витязево Анапы обнаружены подозрительные предметы. Прибывшие взрывотехники определили две мины калибра 82 мм и два артиллерийских снаряда калибра 152 мм и 76 мм.

Еще по минометной мине калибра 50 мм найдены при земляных работах в Хадыженске Апшеронского района. Их обнаружили на участках домов по улицам Германенко и Береговой. А в Славянске-на-Кубани на территории частного дома найдена граната Ф-1.

- Все боеприпасы взрывотехники Росгвардии уничтожили с соблюдением мер безопасности, - уточнили в пресс-службе краевого управления ведомства.