На Кубани достраивают 11-километровый участок Троицкого группового водопровода Фото: www.minstroyrf.gov.ru

На Кубани завершают первый этап строительства Троицкого группового водопровода. В регионе достраивают 11-километровый участок от станицы Неберджаевской до насосной станции 4-го подъема Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ России.

На втором этапе специалисты начнут прокладывать сети протяженностью 9,5 км от Южного портала тоннеля Новороссийска в сторону Кабардинки. В рамках третьего и четвертого этапов 10,4 км участка водовода дойдут до Кабардинки по территории тоннеля через Маркотхский хребет с врезкой в существующий водовод Новороссийска.

Всего запланировано построить около 31 километра водопроводных сетей. Работы проводят с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов.

- На текущий момент выполнены прокладка и обратная засыпка трубопровода, монтаж монолитных камер и мокрых колодцев. Также на трубопроводе смонтирована запорная арматура, - отметил гендиректор РосСтройКонтроля Владимир Щербинин. - Ведутся работы по устройству перекрытий и конструкций горловин камер, монтаж шкафов контрольно-измерительных приборов и продолжаются работы по электрохимзащите трубопровода от коррозии.