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НовостиОбщество15 февраля 2023 11:59

Снегопады и заморозки прогнозируют в Сочи до выходных

На курорте сохраняется штормовое предупреждение
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Со среды в Сочи интенсивность осадков снизится.

Со среды в Сочи интенсивность осадков снизится.

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Эпицентр непогоды сместился в сторону Адлерского района. Синоптики прогнозируют, что снегопады и заморозки продержатся на курорте до выходных.

- Со среды в Сочи интенсивность осадков снизится. Однако, прохладная погода продержится до выходных, - рассказали в пресс-службе местного гидрометцентра.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в четверг снега не ожидается. Однако в ночь на пятницу курорт вновь накроет снегопад, но меньшей интенсивности. В субботу ожидается заметное повышение температуры, а небольшие осадки продолжатся.