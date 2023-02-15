Снегопады и заморозки прогнозируют в Сочи до выходных

Со среды в Сочи интенсивность осадков снизится. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Эпицентр непогоды сместился в сторону Адлерского района. Синоптики прогнозируют, что снегопады и заморозки продержатся на курорте до выходных.

- Со среды в Сочи интенсивность осадков снизится. Однако, прохладная погода продержится до выходных, - рассказали в пресс-службе местного гидрометцентра.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в четверг снега не ожидается. Однако в ночь на пятницу курорт вновь накроет снегопад, но меньшей интенсивности. В субботу ожидается заметное повышение температуры, а небольшие осадки продолжатся.