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НовостиОбщество15 февраля 2023 12:13

Врачи из Краснодара осмотрят пожилых жителей Усть-Лабинского района

Акцию «Кубань – край долгожителей» проведут 16 февраля
Светлана ОВДЕЙ
Врачи из Краснодара осмотрят пожилых жителей Усть-Лабинского района Фото: admkrai.krasnodar.ru

Врачи из Краснодара осмотрят пожилых жителей Усть-Лабинского района Фото: admkrai.krasnodar.ru

Врачи из Краснодара осмотрят пожилых жителей Усть-Лабинского района. Акцию «Кубань – край долгожителей» проведут в муниципалитете 16 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В район приедут специалисты краевого клинического госпиталя для ветеранов войн. Пожилых жителей обследуют офтальмолог, невролог и кардиолог.

Отмечается, что во время предыдущего выезда в муниципалитет врачи обследовали 93 человека. Жителям с различными заболеваниями дали рекомендации по лечению.

- Те, кому это надо, получили направления на дальнейшие обследования, - отметил и. о. начальника госпиталя Сергей Исаенко.

Профилактическая акция «Кубань – край долгожителей» позволяет пожилым жителям отдаленных поселков, хуторов и станиц обследоваться и проконсультироваться с краевыми специалистами. Ее проводят с 2018 года.