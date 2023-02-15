Жителю Кубани дали 17 лет тюрьмы за изнасилование 13-летней соседки

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

На Кубани вынесли приговор 36-летнему жителю Динского района. Мужчину обвиняли в изнасиловании 13-летней соседки, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все происходило с октября 2020 по январь 2021 года в станице Новотитаровской.

- Мужчина, являвшийся знакомым матери малолетней, совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В январе 2021 года обвиняемый изнасиловал девочку. После он угрожал ей убийством, если подросток сообщит обо всем семье. Девочка рассказала родственникам только в октябре 2021 года. Те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы.

- На период расследования уголовного дела по ходатайству следователя обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, действие которой было продлено на период рассмотрения дела судом, - уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР.

На судебном заседании мужчина вину не признал. Известно, что ранее его не раз привлекали к ответственности за имущественные преступления.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.