Бюджет Краснодарского края в 2023 году составит рекордные 500 млрд рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Бюджет Краснодарского края в 2023 году достигнет рекордных 500 млрд рублей. Изменения утвердили депутаты Законодательного собрания региона на десятой сессии.

Так, расходы на период с 2023 по 2025 год увеличили на 95,4 млрд рублей. Отмечается, что 53,8 млрд рублей отведены на текущий год.

- Вместе с депутатами мы принимали решения в условиях полной неопределенности и добивались результата, утвердили план обеспечения устойчивого развития экономики региона, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев. - Мы сохранили рабочие места, ввели преференции для бизнеса, направляем дополнительные миллиарды рублей практически на все социальные программы.

Отмечается, что в этом году на Кубани направят 145,5 млрд рублей на строительство социальных и инженерных объектов. Это в девять раз больше объема средств, отведенных в 2019 году.

- В течение пяти-шести лет мы традиционно немного увеличиваем бюджет на февральской сессии, - отметил председатель Заксобрания региона Юрий Бурлачко. - Исходя из возможностей добавляли, как правило, в социальный блок. Сегодня же практически нет ни одной строки, которая бы не подверглась изменению в сторону увеличения.