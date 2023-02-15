Законодатели края расширили соцподдержку газификации домовладений

Депутаты ЗСК внесли изменения в закон «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по осуществлению газификации домовладений отдельных категорий граждан, проживающих на территории Краснодарского края».

Как отметил первый заместитель министра труда и социального развития края Дмитрий Ирхин, поправки разработаны в целях выполнения поручения Президента РФ, согласно которому мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на газификацию домовладений в пределах границ земельных участков устанавливается, в том числе малоимущим гражданам, включая малоимущие семьи с детьми.

В настоящее время действующим законодательством предусмотрена только компенсация фактически понесенных расходов, связанных с газификацией, то есть граждане сначала должны понести расходы, а потом получить компенсацию в размере до 100 тысяч рублей. В целях расширения возможностей реализации данной меры соцподдержки поправками предусматривается предоставление субсидии гражданам на оплату обязательств по заключенному договору путем перечисления денежных средств непосредственно на расчетный счет газораспределительной организации.

Принимавший участие в сессии, Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заострил внимание, что изменения позволят малоимущим жителям Кубани при газификации своих домовладений существенно снизить финансовую нагрузку.

В ходе обсуждения председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что сегодняшними изменениями в закон продолжается работа по созданию в крае максимальных условий по газификации кубанцами своих домовладений. Он напомнил, что в конце ноября прошлого года в соответствии с Указом Президента РФ депутаты ЗСК провели сессию, на которой увеличили размер компенсации с 75 тысяч до 100 тысяч рублей. Также дополнили отдельные категории граждан, включив в число льготников участников специальной военной операции и членов их семей.

«Газифицированный дом или квартира – это в наше время не роскошь, а норма и стандарт жизни. И государство заботится о тех, кто по каким-либо причинам не может их себе позволить. Доступ к газификации должен быть у всех россиян, независимо от уровня доходов в семье. Принятые поправки в краевое законодательство позволят малоимущим семьям ускорить и упростить этот процесс», – прокомментировал принятые изменения Юрий Бурлачко.