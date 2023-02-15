Амир Маркарян 15 февраля ушел в неизвестном направлении Фото: поисковый отряд«ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Анапе ищут пропавшего 7-летнего мальчика. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Амир Маркарян 15 февраля ушел в неизвестном направлении. Семья исчезнувшего ребенка забила тревогу и обратилась за помощью в поисках к волонтерам.

Известно, что ребенок ростом 130 сантиметров и худощавого телосложения имеет светло-рыжие волосы и зелено-карие глаза. В момент исчезновения Амир был одет в голубую куртку, светло-серые штаны и темно-синие кроссовки.

Всех, кто видел ребенка или знает, где он может находиться, просят сообщить по номерам 8(988)7707064, 8(903)4528779 либо на горячую линию отряда - 8 800 700 5452.