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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 13:11

В Мостовском районе в ДТП с тремя машинами пострадали пять человек

Двое из них – несовершеннолетние
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Скриншот с видео

Скриншот с видео

15 февраля произошло ДТП с тремя машинами в Мостовском районе. По предварительным данным, водитель на «Киа Рио» ехал со стороны поселка Псебай в сторону села Соленое. На скользкой дороге он выехал на встречку и влетел в «Фольксваген Туарег», а затем в «Фольксваген Пассат». Пострадали пять человек.

- Авария произошла в 11:35. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе два несовершеннолетних пассажира 10 и 17 лет. Все с травмами госпитализированы в ЦРБ Лабинска, - сообщает местная газета «Предгорье» со ссылкой на Госавтоинспекцию Мостовского района.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все подробности и обстоятельства случившегося.