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НовостиОбщество15 февраля 2023 13:22

В Краснодаре временно изменится движение трамвая №5

В районе перекрестка улиц Евдокии Бершанской и Краевой отремонтируют трамвайные пути
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре временно изменится движение трамвая №5 Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре временно изменится движение трамвая №5 Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре временно изменится движение трамвая № 5. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вечером 16 февраля в районе перекрестка улиц Евдокии Бершанской и Краевой отремонтируют трамвайные пути. В связи с работами последний рейс трамвая № 5 от конечной остановки «Ул. им. Петра Метальникова» отправится в 21:03.

После 21:20 вагоны поедут до Краснодарской ТЭЦ, а затем - в Комсомольский микрорайон. Последний рейс трамвая № 5 от конечной остановки «Ул. им. Евдокии Бершанской» отправится в 21:30 - без изменений в расписании.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом изменений в расписании.