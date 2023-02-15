Всего на зарплаты бюджетникам направят 71 млрд рублей Фото из архива КП

На Кубани направят 1,2 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на десятой сессии Заксобрания региона.

Всего на зарплаты работникам бюджетной сферы в этом году выделят 71 млрд рублей.

- Бюджет Краснодарского края всегда будет социально ориентированным, направленным на улучшение жизни кубанцев, - отметил глава региона.

Уточняется, что на ближайшие три года на повышение зарплат бюджетникам дополнительно направят 8,8 млрд рублей.

Кроме того, на период с 2023 по 2025 год отведут дополнительные средства на отдых и оздоровление детей, проживающих в крае. На три года рассчитано 600 млн рублей, в том числе 200 млн – на 2023-й.

Всего же в текущем году на оздоровление ребят затратят 1,8 млрд рублей. Уточняется, что это на 260 млн рублей больше прошлогодней суммы.