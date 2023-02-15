Специалисты заменят оборудование Фото: krd.ru

В Краснодаре на перекрестке улиц Дзержинского и Талалихина временно отключат 10 светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, на пересечении улиц не будут работать шесть светофоров для транспорта и четыре регулировщика для пешеходов. С 10:00 17 февраля до 16:00 25 февраля здесь заменят оборудование.

Специалисты, в частности, уберут старые электронные регулировщики, заменят кабели, контроллеры управления. Также здесь установят новые опоры, на которых смонтируют новые светофоры.

Уточняется, что при необходимости на перекрестке организуют работу сотрудников ДПС. Водителей и пешеходов просят учитывать изменения при планировании маршрута.