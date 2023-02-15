Как за 2022 год изменился рынок профессий в Краснодарском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, какие профессии стали более востребованными за прошлый год на Кубани. Значительный рост показали индустрия развлечений, логистика, электронная торговля и юриспруденция. Таковы результаты совместного исследования рынка профессий в 2022 году аналитиков ценового агрегатора Price.ru и платформы Авито Работа.

Так, из-за снятия большинства коронавирусных ограничений ожила ивент-индустрия: в Краснодаре на 2% вырос спрос на организаторов свадеб, детских дискотек и аниматоров.

- С возвращением мероприятий в офлайн мы отмечаем рост вакансий в индустрии развлечений: за 2022 год их стало на 15% больше, — рассказал управляющий директор онлайн платформы для соискателей Артем Кумпель. - Праздники становятся комплексными, яркими, зрелищными, что увеличивает потребность в совершенно разных специалистах: ведущих, звукооператорах, вокалистах, менеджерах и т.д. Им нередко предлагают заработки выше средних. Для таких профессий характерна сдельная почасовая оплата.

Также среди оффлайн-трендов отмечается спрос на автоинструкторов, игру в лазертаг и обучение кавказским танцам. Последнее, вероятно, связано с активным развитием внутреннего туризма на Кавказе

По словам руководителя отдела маркетинга и аналитики ценового агрегатора Дениса Логанова, после смягчения коронавирусных ограничений россияне ожидаемо потянулись «в люди» — восполнять недостаток общения в офлайне.

В прошлом году на 18% в Сети вырос спрос на экономистов, на процент меньше — на кадровиков. Быстро растет сфера грузоперевозок — на 7%. А онлайн-запросы на кросс-докинг — сквозную b2b-перевозку без промежуточного хранения на складах — поднялись на 48%. Так что спрос на опытных дальнобойщиков в Краснодаре вырос на 16%.

Также аналитики отмечают бурный рост потребности в тех, кто умеет работать с маркетплейсами и в рекламе. В цене грамотные smm-специалисты: у них медианная зарплата в столице Кубани — 37,5 тысячи рублей. А чаще всего ищут специалистов по рекламе в Telegram — рост на 202%.

Исследование показывает, что растет потребность и в узконаправленных юристах: например, по пенсионному или международному азиатскому праву. Сейчас в Краснодаре зарплата юриста достигает 100 тысяч рублей, по данным онлайн платформы.