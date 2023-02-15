Дорожный фонд Кубани в 2023 году увеличили на 6,7 млрд рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дорожный фонд Кубани в 2023 году составит 51,7 млрд рублей. Депутаты Заксобрания региона на десятой сессии увеличили объем средств на 6,7 млрд рублей.

- Несмотря на масштабные работы по ремонту и строительству дорог, транспортных развязок, которые в регионе уже ведутся, объемы необходимо наращивать. Этого от нас ждут жители краевой столицы и отдаленных поселков, хуторов и станиц, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что объем средств в 2023 году превысил показатель 2022 года на 16%. Деньги, в частности, пойдут на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание региональных, местных дорог и реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время работы идут в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях.

Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе обновят 86 дорожных участков протяженностью 100,3 километра. Кроме того, в 2023 году завершат Яблоновский мост, продолжат строить трассу Краснодар - Ейск, отремонтируют мосты в Новороссийске, Армавире, Славянском, Лабинском, Темрюкском, Динском и Успенском районах.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что бюджет Краснодарского края в 2023 году составит рекордные 500 млрд рублей. Расходы на ближайшие три года увеличили на 95,4 млрд рублей.