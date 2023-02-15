На Кубани дополнительно выделили 1,2 млрд рублей на благоустройство парков и скверов Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани дополнительно выделили 1,2 млрд рублей на благоустройство парков и скверов. Изменения в региональном бюджете утвердили депутаты Заксобрания края на десятой сессии.

Всего в этом году на благоустройство общественных зон направят 3,3 млрд рублей. В регионе планируют обновить 140 территорий.

- Наши жители видят конкретные результаты действия национального проекта - это комфортные, обновленные территории, которые появляются в городах, станицах и поселках, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев. - С 2019 года в крае привели в порядок уже порядка 1,3 тысячи зеленых зон.

Кроме того, депутаты предусмотрели еще 3,4 млрд рублей на объекты сферы ЖКХ. Из них 2,2 млрд пойдут на строительство главного канализационного коллектора в Краснодаре. Всего же в этом году расходы отрасли составят 58,5 млрд рублей.

А на инфраструктуру участков, выделенных многодетным семьям, дополнительно выделили 295 млн рублей.

- Эта проблема стоит остро, многие семьи получают землю без света, воды, газа. Если дали участок, значит, необходимо обеспечить его всем необходимым для жизни, - сказал глава региона. - Либо предоставить альтернативу – в прошлом году благодаря совместной работе с депутатским корпусом мы дали возможность получать компенсацию взамен земли.