Малоимущим жителям Кубани компенсируют расходы на газификацию домов внутри участка

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае расширили список льготных категорий граждан, которые могут воспользоваться правом на компенсацию затрат на работы по газификации домовладения. С февраля 2023 года возможность вернуть до 100 тысяч рублей появилась и у малоимущих жителей региона.

- Ранее на компенсацию по газификации внутри участка могли претендовать только семьи мобилизованных и добровольцев – участников спецоперации, ветераны, инвалиды и многодетные семьи. Сейчас добавили в этот перечень и малоимущих. Мы можем предоставить каждому из них по 100 тысяч рублей на эти цели, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Инициативу губернатора Кубани Вениамина Кондратьева поддержали депутаты Заксобрания региона. Для получения меры поддержки людям необходимо будет обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.