В Краснодаре подвели итоги профессионального конкурса «Золотой фотообъектив - 2022»

Победители конкурса. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре наградили победителей конкурса «Золотой фотообъектив - 2022». Церемонию награждения приучили к открытию фотовыставки в Краснодарском краевом художественном музее им. Коваленко. По решению жюри лучшими фотокорреспондентами Кубани стали Владимир Аносов из «Российской газеты» и Денис Яковлев из «Краснодарских известий». Они получили почетные знаки и денежные премии.

– В этом году конкурсные работы немного отличаются. Они разнообразны. В них есть и торжество, и радость, и наши победы. Но, к сожалению, также очень много боли, тревоги, переживания. В этом и есть смысл работы фотокорреспондента – быть в эпицентре самой острой и жизненно важной повестки. Уметь отражать действительность такой, какая она есть, – рассказала глава департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова.

Всего на конкурс было представлено более 150 фотографий от 26 авторов со всего региона. Их работы можно будет увидеть в музее им. Коваленко до 26 февраля. Затем экспозиция переедет в Дом журналистов, а с 12 по 26 апреля откроется в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.