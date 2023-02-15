В Сочи подешевеет проезд в пригородных электричках

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Сочи с 15 февраля подешевел проезд в пригородных электричках. Стоимость билетов на маршрутах Адлер – Роза Хутор, Адлер – Аэропорт, Адлер – Имеретинский курорт, Имеретинский курорт – Роза Хутор снизился с 58 рублей до 52 рублей за каждые 10 км.

- Таким образом, стоимость проезда от Адлера до аэропорта и Имеретинского курорта уменьшится на шесть рублей за зону, до Роза Хутор – на 30 рублей соответственно, - уточнили в пресс-службе краевого департамент цен и тарифов.

Расписание электричек и актуальные цены на проезд в них опубликованы на сайте «Кубань Экспресс Пригород».