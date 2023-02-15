Тяжелоатлеты Кубани завоевали восемь медалей на Кубке России

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Грозном завершился Кубок России по тяжелой атлетике. В сборную Краснодарского края вошли 16 спортсменов. Кубанские тяжелоатлеты на соревнованиях завоевали восемь медалей – одну золотую, пять серебряных и две бронзовые.

- На Кубани тяжелой атлетикой занимается почти 2 тысячи человек. Более 30 спортсменов входят в состав национальной сборной. Это говорит о высоком классе и хорошей тренерской подготовке, - рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

Мужская команда завоевала кубок за второе место по общекомандным итогам состязаний, а женская - четвертое место в турнирной таблице. Краснодарский край входит в топ-5 сильнейших регионов России по итогам командного зачета.