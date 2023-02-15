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НовостиОбщество15 февраля 2023 17:19

На Кубани двое выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ 10 предметов

Для поступления в вуз достаточно трех-четырех предметов
Евгения ХАЛИКОВА
Кубанские выпускники выбрали предметы для сдачи ЕГЭ. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские выпускники выбрали предметы для сдачи ЕГЭ. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские выпускники выбрали предметы для сдачи ЕГЭ. Самыми популярными предметами стали обществознание, информатика, биология и история. Обычно для поступления в вузы достаточно хорошо сдать три-четыре предмета. В 2023 году два будущих выпускника выбрали для сдачи 10 предметов.

- В Краснодарском крае для участия в экзаменационной кампании зарегистрировались более 26 тыс. человек. Это учащиеся 11-х классов, выпускники прошлых лет, а также студенты техникумов и колледжей, - рассказала министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева.

В 2023 году единый госэкзамен пройдет в три этапа. Его можно будет сдать досрочно с 20 марта по 19 апреля, потом с 26 мая по 1 июля начнется основное время, и с 6 по 19 сентября будет дополнительная возможность пройти госаттестацию. Без успешной сдачи ЕГЭ выпускники не получат аттестаты о среднем общем образовании.