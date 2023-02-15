В Геленджике к новому курортному сезону на набережной обновят балюстраду

В Геленджике обновляют набережную. Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

В Геленджике рабочие приступили к капитальному ремонту главного украшения курортной набережной - балюстрады и осветительных фонарей. Начали с самого проблемного участка. В районе гидробазы прибрежное ограждение настолько пострадало от постоянного контакта с соленой морской водой, что внутренний металлический каркас балясин начал гнить и потерял устойчивость.

- В первый этап будет капитально отремонтировано 946 метров ограждения. Металлическая арматура будет заменена на более долговечную и устойчивую в морском климате пластиковую, - рассказал глава курорта Алексей Богодистов.

Внешний вид балюстрады сохранят прежним. Набережная уже стала визитной карточкой курорта, жители и гости полюбили прибрежную балюстраду в ее классическом виде. Работы будут завершены до начала курортного сезона.