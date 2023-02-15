В Краснодарском крае на строительство поликлиник и больниц выделят 14,5 миллиарда рублей

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани в 2023 году увеличат финансирование строительства и приобретения объектов здравоохранения. Из краевого бюджета на эти цели дополнительно выделят 3,4 миллиарда рублей. В общей сложности в регионе на эти цели предусмотрели 14,5 миллиарда рублей – это в 1,8 раза больше, чем в 2022 году.

- Основные средства бюджета идут на объекты социальной сферы – объемы здесь уже превосходят олимпийское строительство. Сегодня мы увеличили на 3,4 миллиарда заложенную ранее сумму на возведение и приобретение новых поликлиник. Теперь на эти цели предусмотрено 10,1 миллиарда рублей, - сказал Вениамин Кондратьев.

Сейчас в крае началось строительство первого многопрофильного центра медицинской реабилитации, где смогут восстанавливать здоровье пациенты с тяжелыми травмами. Уже стало известно, что финансирование объекта увеличено на 2 миллиарда рублей. Также в текущем году в регионе будет сдано 19 поликлиник и 14 офисов врача общей практики.