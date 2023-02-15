На Кубани на восстановление прав дольщиков за четыре года направили более 5,2 миллиарда рублей

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае с 2019 года на восстановление прав дольщиков из бюджета края было направлено более 5,2 миллиарда рублей. В 2023 году на решение этой проблемы дополнительно выделят еще 940 миллионов рублей.

- В основном деньги идут на взносы в федеральный фонд развития территорий. Это позволяет использовать федеральные средства для достройки домов или на выплату компенсаций. Сегодня на Кубани 77 долгостроев. Планируем закрыть проблему обманутых дольщиков до конца 2023 года, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

В 2022 году в регионе свыше 12 тысяч дольщиков стали новоселами. Было сдано в эксплуатацию 119 объектов.