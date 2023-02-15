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НовостиПолитика15 февраля 2023 20:11

На Кубани будут помогать семьям спасателей, погибших при исполнении

Введение краевых мер поддержки одобрили кубанские парламентарии
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы ЗСК

Фото: пресс-службы ЗСК

На Кубани решили поддержать семьи профессиональных спасателей, погибших при исполнении должностных обязанностей. С такой инициативой выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Депутаты Заксобрания региона на 10-й очередной сессии проголосовали за введение в крае новых мер поддержки для этой категории населения.

- Работники аварийно-спасательных служб стоят на защите Кубани и ее жителей. Это тяжелая и опасная работа. И члены их семей должны иметь гарантированную поддержку со стороны государства, - рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Кубанские парламентарии приняли документ сразу в двух чтениях. Поправки предусматривают предоставление мер соцподдержки для семей спасателей, погибших при исполнении своих должностных обязанностей во внеочередном порядке. Ранее они могли рассчитывать на нее на общих условиях.