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НовостиОбщество16 февраля 2023 4:57

В Краснодаре за ночь для обработки дорог от гололеда использовали почти 500 тонн песко-соляной смеси

На улицах продолжает работать спецтехника
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре вечером 16 февраля прогнозируют снег, температура воздуха остается на минусовых отметках даже днем. На дорогах гололед. В городе спецтехника продолжает обрабатывать проезжие части от наледи.

- С 15 на 16 февраля в городе была минусовая температура воздуха, на проезжей части дорог местами образовался гололед. Основные магистрали, путепроводы, дороги первой и второй очереди противогололедными материалами обрабатывали 40 единиц спецтехники, использовано почти 500 тонн песко-соляной смеси, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Продолжают обрабатывать и остановки, тротуары, подземные пешеходы. До 17 февраля из-за непогоды продолжает действовать режим повышенной готовности.