На Кубани сформировали пул импортозамещающих промышленных производств

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае в сфере промышленности сформировали пул из 21 проекта импортозамещающих производств. Такое объединение отечественных производителей поможет достичь новых результатов в отрасли.

- Наша основная задача – обеспечить технологический суверенитет края и страны за счет развития собственных разработок. Уже сегодня наши предприятия выпускают необходимую продукцию с господдержкой и создают новые линейки, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Например, компания в Крымском районе производит более 60 млн упаковок в год лекарств антисептического действия. Предприятие планируют запустить производство препаратов-дженериков. В том числе, начнет ежегодно выпускать более 200 тысяч упаковок жизненно-важного препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме этого, предприятие в Гулькевичском районе расширяет линейку сельскохозяйственной техники, а в Кавказском - создают новое производство комплектующих: будут выпускать культиваторы, плуги, распределители удобрений и гидроцилиндры.

По итогам прошлого года индекс промпроизводства в регионе составил 100,8 процента – на 1,4 процента выше общероссийского уровня.