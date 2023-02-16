Дорожные полицейские попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе автомобилистов попросили не выезжать на летней резине. В городе всю ночь шел снег.

- В связи с выпавшим минувшей ночью на территории курорта снегом, всем водителям необходимо соблюдать Правила дорожного движения. Также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что на отдельных участках движение может быть затруднено из-за работы по очистке дорог спецтехники.