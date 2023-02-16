В Краснодаре проводят конкурс на лучший макет памятника первой учительнице

Фото: krd.ru

В Краснодаре в Год педагога и наставника планируют установить памятный знак первой учительнице. В настоящее время проходит конкурс на лучшее архитектурное решение.

- Заявки на конкурс принимаются до 15 марта. Участниками могут быть как самостоятельные архитекторы и дизайнеры, так и авторские творческие коллективы, объединения, студенты. Каждый может предоставить только одну конкурсную работу, - отметили в мэрии Краснодара.

Тематический памятник установят на улице Пушкина у лицея № 48.

КОНКРЕТНО

На конкурс принимаются работы в виде макета; рисунка в технике «графика» на планшете 1 м на 1 м или 1 м на 2 м; чертежей с указанием технических параметров, конструктивных решений, масштаба на усмотрение участника конкурса; визуализаций, выполненных в графических компьютерных программах, вписанных в реальные фотоизображения.

Заявки нужно отправлять в формате Microsoft Office Word на электронный адрес департамента архитектуры и градостроительства str@krd.ru с пометкой «конкурс — памятный знак».

К макету необходимо приложить пояснительную записку, в которой будет указан автора проекта-концепции, расписана идею (мысль, в основе которой автор реализует свой замысел), также указаны технические параметры, конструктивные решения, используемый материала, сведения о стоимости использованных материалов и технологий.