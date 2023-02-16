В Краснодаре 60-летний мужчина украл из магазина около сотни мобильников

Мужчина ждет оглашения приговора

В Краснодаре 60-летний приезжий похитил из подсобного помещения офиса продаж сотового оператора наличность и около сотни телефонов. Ущерб оценили в 1,2 млн рублей.

- Мужчина срезал металлическую оконную решетку, проник в подсобное помещение. Заметив от сейфов ключи, мужчина открыл хранилище, откуда похитил около сотни мобильных телефонов и деньги. Общая сумма ущерба организации составила более 1,2 млн рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Вора задержали сотрудники уголовного розыска по месту проживания. Часть похищенных телефонов изъята и возвращена законному владельцу. Приезжий заключен под страду. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.