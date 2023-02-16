Краснодарский хирург рассказал, как на ранних стадиях выявить варикоз и какие есть современные программы лечения

Фото: предоставлено пресс-службой клиники «Здрава»

В программе "Здоровый разговор" на радио "Комсомольская правда"-Краснодар" обсуждалась проблема, которая касается 90% населения, а именно - варикоз. Ведь согласитесь, что сегодня довольно трудно встретить человека, который никогда не чувствовал тяжесть в ногах или не замечал на теле сосудистые звездочки.

- На сегодняшний день есть много современных программ лечения варикоза. Какой подойдет именно вам, решает врач после обследования и проведения УЗИ. Самое главное - не стоит заниматься самолечением и уж тем более не использовать нетрадиционные процедуры, например, пиявок. Ведь так можно себе навредить, - сказал в эфире радио "Комсомольская правда"-Краснодар" сосудистый хирург и флеболог клиники «Здрава» Роман Сердюк.

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