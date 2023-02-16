Две искореженные машины во время шторма выбросило на берег в Сочи

Фото: t.me/chp_sochi

В Сочи на берег выбросило два автомобиля. Их прибило во время шторма в поселке Головинка. Фото искореженных машин опубликовали в соцсетях.

Местные жители предполагают, что автомобили унесло в море потоком воды еще в июне 2022 года.

Напомним, в июне прошлого года на курорт обрушился залповый ливень, в результате которого реки вышли из берегов. Бурные потоки воды бушевали на улицах города. Две семьи из Ставропольского края на машинах смыло в море. Одному мужчине удалось спастись. Позже спасатели нашли тела двух женщин. А об одном мужчине и троих детях до сих пор ничего не известно.