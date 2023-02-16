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НовостиОбщество16 февраля 2023 7:53

Школа на 1550 мест в Восточно-Кругликовском районе Краснодара готова на 71%

Учреждение строят в рамках нацпроекта «Образование»
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Школа на 1550 мест строят в седьмом квартале Восточно-Кругликовского жилого района Краснодара. В настоящее время она готова на 71%.

- В регионе продолжают строить соцобъекты. Только в Краснодаре сейчас одновременно строится 13 школ. Еще семь возводят инвесторы, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Восточно-Кругликовском районе в здании новой школы сейчас прокладывают инженерные сети, монтируют витражи, выполняют отделочные работы, кладут кровлю. На территории школы будут созданы спортивно-игровые площадки, поле для мини-футбола и беговые дорожки. Завершить строительство планируют в ноябре 2023 года.