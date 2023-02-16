Кубань заняла четвертое место среди регионов России по обороту интернет-торговли в 2022 году Фото из архива КП

Кубань заняла четвертое место среди регионов России по обороту интернет-торговли в 2022 году. Объем онлайн-продаж в регионе вырос на 17%, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Доля интернет-покупок жителями края в общероссийском объеме составила 4,7%. Первое место занимает Москва с 19,4%, второе - Московская область с 10,7%. А на третьей позиции оказался Санкт-Петербург – 7%. Всего жители Краснодарского края потратили на онлайн-покупки 70 млрд рублей.

В пятерку популярных товаров, приобретаемых в интернете, входят электроника и бытовая техника (22%), мебель и товары для дома (18,3%), одежда и обувь (14,5%), продукты (13,2%) и товары для красоты и здоровья (7,7%).

Отмечается повышение спроса на ювелирные изделия и часы, инструменты и садовую технику, аксессуары, спорттовары и покупки в зоомагазинах.

- Онлайн-покупки сформировались в период ковидных ограничений и остаются потребительской привычкой в эпоху санкционного давления. Мы видим перераспределение оборота розничной торговли в пользу электронной коммерции - ее доля в рознице составляет 4,2% с темпом роста 31%, - сказал руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Отмечается, что это позволяет местным производителям продавать товары через дополнительные каналы – крупные маркетплейсы.

- А индивидуальным предпринимателям помогает активно развиваться и создавать в крае дополнительные рабочие места, - добавил Роман Куринный.