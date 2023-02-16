В Краснодаре продолжают убирать ларьки, незаконно размещенные на муниципальных участках Фото: krd.ru

В Краснодаре с начала года убрали 37 незаконных ларьков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В городе продолжают бороться с торговыми точками, которые незаконно разместили на муниципальных участках. Так, в Западном округе с января демонтировали пять ларьков, в Карасунском – 18, а в Прикубанском – 14. Отмечается, что большую часть – 34 из 37 – убрали сами владельцы.

- Глава города ставил задачу кратно сократить число незаконных ларьков в Краснодаре, поэтому в этом году мы набрали рекордные темпы демонтажа, - отметил начальник управления муниципального контроля Михаил Дагбаш. - Эту работу будем продолжать такими же темпами.

В ближайшее время в Краснодаре уберут еще около 70 торговых объектов. В частности, 48 ларьков демонтируют в Прикубанском округе, 11 - в Карасунском, 10 - в Западном и Центральном.