В Сочи проработали все вопросы по итогам «Прямой линии». Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи проработали все 600 вопросов по итогам «Прямой линии» с Кондратьевым. Она состоялась 12 января. Жители города уже получили ответы.

- Каждое из обращений касалось важных для граждан отраслей. Это ремонт дорог, газификация, защита прав участников долевого строительства. Также работа общественного транспорта и системы ЖКХ. Части проблемных вопросов уже решены или решаются на данный момент, - сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Например, на улице Худякова проведены крупные восстановительные работы линии электропередачи. Также уже приступили к ремонту дороги на улицах Мясника, Механизаторов, Буденовской.

Много вопросов поступило от многодетных семей. Они спрашивали об обеспечении их земельными участками и создания условий для строительства. Этот вопрос решается благодаря федеральной и региональной поддержке. Они предусматривают подведение сетей и создание инженерной инфраструктуры в поселках Кудепста, Верхнениколаевское и Вардане.

На данный момент объекты выходят из экспертизы. Планируется, что строительно-монтажные работы начнутся в следующем году.

Уточняется, что именно на основе обращений местных жителей формируются программы развития территорий.