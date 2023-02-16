Видео эвакуации четырех рыбаков, застрявших в лимане на Кубани, опубликовали спасатели

Спасатели эвакуировали рыбаков, двоих провалившихся под лед передали медикам Фото: пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края

На Кубани четверо рыбаков застряли в замерзшем лимане и не смогли добраться до берега. Двое из них провалились под лед. Спасатели опубликовали видео эвакуации рыбаков.

Напомним, все произошло накануне, 15 февраля, в Славянском районе. Четверо мужчин вышли порыбачить в замерзший лиман Горький-2 в станице Черноерковской. В течение дня лед подтаял и треснул. А двое из рыбаков моментально оказались под водой.

Мужчинам удалось выбраться из водоема. Но добраться самостоятельно до берега они не могли и вызвали на помощь спасателей.

- Примерно в 16:15 рыбаки по мобильной связи передали родственникам сообщение о том, что провалились под лед и перестали выходить на связь. В 16:40 спасатели Славянского АСО выехали к месту происшествия. В 18:00 совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России и егерями заповедника «Приазовский» приступили к поискам пострадавших, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Спасатели, нашедшие рыбаков, на лодке переправили их в безопасное место. Провалившихся под лед мужчин укрыли одеялами и передали медикам скорой помощи.