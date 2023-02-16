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НовостиОбщество16 февраля 2023 9:01

В Сочи завершают восстановление электроснабжения после снегопадов

Объекты восстановлены на 75%
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Полностью восстановлено электроснабжение в Адлерском, Центральном и Хостинском районах Сочи.

Полностью восстановлено электроснабжение в Адлерском, Центральном и Хостинском районах Сочи.

На Сочи в ночь на 15 февраля обрушился мощный снегопад. Из-за осадков пострадали много объекты электроснабжения. Специалисты были переведены на особый режим работы. На 16 февраля энергетики восстановили уже 75% объектов в Сочи и Туапсинском районе.

- Полностью восстановлено электроснабжение в Адлерском, Центральном и Хостинском районах Сочи. На завершающей стадии восстановительные работы на отдельных участках Лазаревского района, - рассказали в пресс-службе Сочинского филиала «Россети Кубань».

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, к ликвидации последствий были привлечены 42 бригады - 134 энергетика и 53 единицы спецтехники.