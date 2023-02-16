Нож найден в жилье подруги, к которой подозреваемая ушла спать Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Славянске-на-Кубани женщина убила ножом сожителя. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла накануне, 15 февраля, в квартире частного дома по улице Колхозной. 56-летняя женщина и ее 49-летний сожитель около 03:00 выпивали. Но в какой-то момент между ними возникла ссора на бытовой почве, которая закончилась убийством.

Во время конфликта женщина схватила нож и ударила им сожителя не менее шести раз в грудную клетку. После этого она ушла спать к подруге. Вернувшись утром домой, подозреваемая подумала, что мужчина спит, и продолжила выпивать. Через время в квартиру пришел отец мужчины. Обнаружив сына мертвым, он вызвал на место полицию и скорую помощь.

- Фигурантка задержана следователем и допрошена в качестве подозреваемой. Орудие убийства, нож, обнаружено и изъято в жилище ее подруги. В ближайшее время злоумышленнице будет предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Все обстоятельства преступления устанавливаются, продолжается сбор доказательств. Назначено проведение судебных экспертиз.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жительница Краснодара убила мужа ножом в спину. Женщина признала вину.