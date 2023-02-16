На Кубани за сутки выявили 235 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 235 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 19 детей, самому младшему из которых меньше месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 128 положительных результатов, в Новороссийске, Ейском и Павловском районах – по 10. Девять пациентов прибавилось в Сочи, по семь – в Геленджике и Северском муниципалитете, пять – в Армавире.

По четверо жителей заболели в Горячем Ключе, Абинском, Красноармейском и Кущевском районах, по три – в Белоглинском, Кавказском, Крымском, Приморско-Ахтарском, Славянском и Староминском.

- По два случая выявили в Анапе, Выселковском, Тбилисском и Тимашевском районах, по одному – в Белореченском, Брюховецком, Гулькевичском, Динском, Кореновском, Новокубанском и Усть-Лабинском, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в регионе с выздоровлением выписали 192 пациентов.