Полтриллиона рублей достигнут в 2023 году расходы краевого бюджета

Под председательством Юрия Бурлачко в ЗСК прошло очередное 10-е пленарное заседание. В его работе приняли участие глава Кубани Вениамин Кондратьев, начальник регионального управления Минюста РФ Игорь Бабаев.

В текущем году предусмотрено увеличение доходной части краевого бюджета на 8,6 млрд рублей. Общий объем доходов составит 398,4 млрд рублей. Увеличивается почти на 54 млрд рублей в этом году и объем расходов – до 500 млрд рублей.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя вопрос, отметил беспрецедентный рост расходов краевой казны.

«Нет ни одной строки бюджетных назначений, которая не подверглась бы изменению в сторону увеличения. Это происходит впервые», - акцентировал спикер кубанского парламента.

Руководитель заксобрания , комментируя законопроект, уточнил, что рост расходов бюджета обусловлен наличием планов по серьезной модернизации отдельных отраслей экономики и социальной сферы, необходимостью реализации инфраструктурных проектов. Дает свои плоды, по мнению Юрия Бурлачко, и проделанная ранее работа по поддержке отдельных ее отраслей, что позволяет краю чувствовать себя уверенно даже в периоды неблагоприятной конъюнктуры.

Председатель ЗСК добавил, что почти до 5 млрд рублей доведен объем резервного фонда администрации края для финансирования непредвиденных расходов, существенно изменены ассигнования на реализацию отдельных госпрограмм. В первую очередь, это касается мероприятий программ социального блока – здравоохранения, образования. Средства будут направлены на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан, на повышение зарплат отдельным категориям работников и проведение капремонта ряда медучреждений, модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений.

Почти на 9 миллиардов увеличится программа «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», - добавил Юрий Бурлачко.