Предпринимателям предоставят преимущественное право выкупа гос- и муниципального имущества

В ходе работы сессии законодательного собрания Краснодарского края кубанские парламентарии внесли изменения в краевой закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае».

Как отмечено в документе, краевое законодательство приводится в соответствие с федеральным законом № 605-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому с 1 марта текущего года субъекты малого и среднего предпринимательства, арендующие государственное или муниципальное движимое имущество, получат преимущественное право его выкупа.

При этом в краевом законе предлагается закрепить, что срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества, находящегося в собственности Краснодарского края, может составлять по выбору субъекта не менее трех и не более пяти лет.

Норму о сроке рассрочки оплаты приобретаемого недвижимого имущества, находящегося в собственности Краснодарского края, предлагается сохранить в действующей редакции.

Принятое решение прокомментировал председатель ЗСК.

«Малое и среднее предпринимательство – важный сектор экономики Кубани, в котором заняты сотни тысяч людей. Его поддержка остается одним из главных направлений в экономической политике органов государственной власти Краснодарского края. Сейчас вводится еще одна мера, которая будет востребована отдельными представителями предпринимательского сообщества. Выкуп арендуемого государственного или муниципального имущества может обеспечить некоторым из них новые возможности, дополнительные перспективы ведения бизнеса», - акцентировал Юрий Бурлачко.