Женщину оштрафовали на 40 тысяч рублей Фото из архива КП

Жительницу Краснодара за выкрикивание лозунгов в ресторане оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все произошло в конце января 2023 года. Женщина, находясь в зале ресторана, выкрикивала лозунги, дискредитировавшие действия Российской армии по поддержанию международного мира и безопасности при проведении СВО.

- Суд признал фигурантку виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Уточняется, что постановление суда в законную силу не вступило.