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НовостиОбщество16 февраля 2023 9:55

Жительницу Краснодара за выкрикивание лозунгов в ресторане оштрафовали на 40 тысяч рублей

Постановление в законную силу не вступило
Светлана ОВДЕЙ
Женщину оштрафовали на 40 тысяч рублей Фото из архива КП

Женщину оштрафовали на 40 тысяч рублей Фото из архива КП

Жительницу Краснодара за выкрикивание лозунгов в ресторане оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все произошло в конце января 2023 года. Женщина, находясь в зале ресторана, выкрикивала лозунги, дискредитировавшие действия Российской армии по поддержанию международного мира и безопасности при проведении СВО.

- Суд признал фигурантку виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Уточняется, что постановление суда в законную силу не вступило.