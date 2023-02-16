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НовостиОбщество16 февраля 2023 10:07

В Краснодарском крае мошенники представляются приставами и вымогают деньги

Жителям приходят различные письма и сообщения на телефон
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Вся актуальная и достоверная информация содержится на федеральном сайте судебных приставов

Вся актуальная и достоверная информация содержится на федеральном сайте судебных приставов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодарском крае были зафиксированы случаи, когда мошенники представляются приставами и вымогают деньги. Жителям приходят различные письма и сообщения на телефон. Но, как выяснилось, это работа мошенников.

- Вся актуальная и достоверная информация содержится на федеральном сайте судебных приставов, в том числе через сайт главного управления. Проверить информацию можно на "Госуслугах", - рассказал главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко.

К слову, Ткаченко посоветовал не переходить по ссылкам. Как удалось узнать “КП” - Кубань”, помимо мошенников, по данной схеме могут работать коллекторы.