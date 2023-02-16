В горах Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности Фото: 23.mchs.gov.ru

Штормовое предупреждение по лавиноопасности объявлено в горах Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС РФ.

- На период с 18:00 16 февраля до 18:00 18 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2000 лавиноопасно, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели напоминают жителям и туристам о соблюдении мер безопасности. Во время действия штормового предупреждения не стоит выходить в горы, а находясь в горах, необходимо следить за изменением погоды. При выходе в горы нужно знать места возможного схода лавин в районе своего пути или прогулки.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 01, с мобильного - 101.