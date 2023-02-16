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НовостиОбщество16 февраля 2023 10:26

В Краснодаре запретят стоянку транспорта на участке улицы Красных Партизан

Изменения введут с 6 марта
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре запретят стоянку транспорта на участке улицы Красных Партизан Фото: krd.ru

В Краснодаре запретят стоянку транспорта на участке улицы Красных Партизан Фото: krd.ru

В Краснодаре запретят стоянку транспорта на участке улицы Красных Партизан. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 6 марта водители не смогут оставлять автомобили на отрезке по нечетной стороне улицы Красных Партизан от переулка Лугового до улицы Герцена. На участке установят запрещающие остановку и стоянку транспорта дорожные знаки.

- Такие меры принимаются, чтобы автомобили, оставленные водителями вне парковочных мест, не создавали помехи другим участникам дорожного движения, - уточнили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила ПДД.