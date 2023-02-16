На дороги Анапы выпал снег. Фото: t.me/MoreOz
В Анапе за утро из-за гололеда произошло три аварии. Автомобилистов попросили не выезжать на улицы курорта на летней резине, чтобы избежать еще большего количества ДТП.
- С 6:00 на дорогах произошло три аварии, - сообщили «КП» - Кубань» в ГИБДД Анапы.
Отметим, что три ДТП – это официально зарегистрированные происшествия.
Местные жители в соцсетях уточняли, что многие не справлялись с управлением и слетали в кювет.
Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что Анапу накрыл редкий снег.