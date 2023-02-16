Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани16 февраля 2023 10:30

В Анапе за утро из-за гололеда произошло три аварии

Автомобилистов попросили не выезжать на летней резине
Мария ЧАЛАЯ
На дороги Анапы выпал снег. Фото: t.me/MoreOz

На дороги Анапы выпал снег. Фото: t.me/MoreOz

В Анапе за утро из-за гололеда произошло три аварии. Автомобилистов попросили не выезжать на улицы курорта на летней резине, чтобы избежать еще большего количества ДТП.

- С 6:00 на дорогах произошло три аварии, - сообщили «КП» - Кубань» в ГИБДД Анапы.

Отметим, что три ДТП – это официально зарегистрированные происшествия.

Местные жители в соцсетях уточняли, что многие не справлялись с управлением и слетали в кювет.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что Анапу накрыл редкий снег.