На дороги Анапы выпал снег. Фото: t.me/MoreOz

В Анапе за утро из-за гололеда произошло три аварии. Автомобилистов попросили не выезжать на улицы курорта на летней резине, чтобы избежать еще большего количества ДТП.

- С 6:00 на дорогах произошло три аварии, - сообщили «КП» - Кубань» в ГИБДД Анапы.

Отметим, что три ДТП – это официально зарегистрированные происшествия.

Местные жители в соцсетях уточняли, что многие не справлялись с управлением и слетали в кювет.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что Анапу накрыл редкий снег.