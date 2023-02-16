В Краснодарском крае приставы изъяли более 4,5 тысячи автомобилей у должников

Были арестованы Mercedes, Audi, Volkswagen Golf и Jaguar Фото: Андрей АБРАМОВ

В Краснодарском крае приставы ведут постоянную работу по аресту имущества у должников. К данным мерам прибегают, чтобы побудить должника выплатить все штрафы или алименты. За 2022 год было изъято более 4,5 тысячи автомобилей.

- Мы арестовываем не только старый транспорт, но и Mercedes, Audi, Volkswagen Golf и Jaguar, - отметил главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко.

К слову, во многих случаях после ареста дорогостоящего имущества должники приступают к оплате своих задолженностей.