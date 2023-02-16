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НовостиОбщество16 февраля 2023 10:36

В Краснодарском крае приставы изъяли более 4,5 тысячи автомобилей у должников

После ареста имущества должники начинают выплачивать штрафы
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Были арестованы Mercedes, Audi, Volkswagen Golf и Jaguar

Были арестованы Mercedes, Audi, Volkswagen Golf и Jaguar

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Краснодарском крае приставы ведут постоянную работу по аресту имущества у должников. К данным мерам прибегают, чтобы побудить должника выплатить все штрафы или алименты. За 2022 год было изъято более 4,5 тысячи автомобилей.

- Мы арестовываем не только старый транспорт, но и Mercedes, Audi, Volkswagen Golf и Jaguar, - отметил главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко.

К слову, во многих случаях после ареста дорогостоящего имущества должники приступают к оплате своих задолженностей.