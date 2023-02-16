Экстремальный аттракцион Квантовый скачок в Сочи Парке возвращается

Фото предоставлено пресс-службой Сочи Парка

Больше года самая быстрая и единственная в стране горка формата «перевернутый бумеранг», состав которой разгоняется до скорости 105 км/ч, находилась на техническом обслуживании.

«Аттракционы Сочи Парка – уникальные, изготовлены в штучных экземплярах у лучших мировых производителей, оснащены самой современной системой безопасности, и на решение технических вопросов потребовалось время.

Фото предоставлено пресс-службой Сочи Парка

Уже с 22 февраля гости снова смогут совершить свой Квантовый Скачок, и в этом сезоне Сочи Парк готовится сделать еще один подарок нашим гостям – летом мы открываем новый экстремальный аттракцион, гигантскую водную горку «Морская царевна» с тремя спусками и огромным разлетом волны», - говорит генеральный директор Сочи Парка Людмила Кузнецова.

Сейчас ждут гостей 20 аттракционов, среди которых самая длинная в стране американская горка Змей Горыныч, гигантский маятник Вечный двигатель с оборотом в 360 градусов и 65-метровая башня свободного падения Жар-птица, а также детские и семейные аттракционы. Понедельники и вторники в межсезонье остаются прогулочными, со среды по воскресенье аттракционы работают по графику. Реклама. Подробности на сайте.

Справочно

Сочи Парк – тематический парк развлечений, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. Один их лучших открытых парков развлечений России и СНГ (премия «Хрустальное колесо», 2015-2022), входит в топ-25 лучших парков Европы (TripAdvisor), действительный член IAAPA. На площади 28 га расположены детские, семейные и экстремальные аттракционы, отель-замок Богатырь, детский центр Медведия, колесо обозрения, дельфинарий, зоопарк и другие объекты, проходит более 15 разножанровых шоу. 0+

Квантовый скачок - экстремальный аттракцион № 1 ставит под сомнение земное притяжение! Одна из самых скоростных горок формата «перевернутый бумеранг». Умчит с головокружительной скоростью по лихо закрученному треку с «кольцами кобры» и «мертвыми петлями», а потом еще раз — только спиной вперед! После полета, который длится всего 56 секунд, появится невероятное ощущение невесомости. Для гостей ростом от 140 см, 8+.